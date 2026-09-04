Jind News: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पर टिप्पणी से गरमाया विवाद, ढांडा खाप ने जताया रोष
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:40 PM IST
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जींद। इनेलो नेता अभय चौटाला की शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। ढांडा खाप ने अभय चौटाला के बयान पर कड़ा रोष जताया है। अभय चौटाला ने अपने बयान में महिपाल ढांडा को जाट समाज पर कलंक बताया था।
ढांडा खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवव्रत ढांडा ने प्रेसवार्ता कर महिपाल ढांडा के समर्थन में एकजुटता दिखाई। उन्होंने कहा कि महिपाल ढांडा उनके भाई हैं। उनके सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
महिपाल ढांडा जाट समाज का गौरव हैं और 36 बिरादरी के नेता हैं। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है।
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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है। राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत आरोपों तक नहीं ले जाना चाहिए। अभय चौटाला की टिप्पणी से समाज में रोष है। ढांडा खाप महिपाल ढांडा के सम्मान के साथ खड़ी है। उन्होंने अभय चौटाला से अपने बयान पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
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ढांडा खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवव्रत ढांडा ने प्रेसवार्ता कर महिपाल ढांडा के समर्थन में एकजुटता दिखाई। उन्होंने कहा कि महिपाल ढांडा उनके भाई हैं। उनके सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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महिपाल ढांडा जाट समाज का गौरव हैं और 36 बिरादरी के नेता हैं। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है।
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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है। राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत आरोपों तक नहीं ले जाना चाहिए। अभय चौटाला की टिप्पणी से समाज में रोष है। ढांडा खाप महिपाल ढांडा के सम्मान के साथ खड़ी है। उन्होंने अभय चौटाला से अपने बयान पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।