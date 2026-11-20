विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीएम फ्लाइंग के चरण सिंह के नेतृत्व में टीम शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे नरवाना अनाज मंडी पहुंची और शाम 4 बजे तक जांच में जुटी रही। इस दौरान टीम ने किसानों और ट्रैक्टरों के नाम पर जारी किए गए गेटपास का मिलान किया।जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि गेटपास में दर्ज किसानों और ट्रैक्टरों के माध्यम से पीआर धान की आवक वास्तव में मंडी में हुई थी या नहीं। इसके साथ ही धान की खरीद और आवक से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई। टीम करीब दो घंटे तक रिकॉर्ड खंगालने के बाद संबंधित दस्तावेज अपने साथ ले गई।गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को भी सीएम फ्लाइंग की टीम नरवाना अनाज मंडी में पीआर धान से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर चुकी है। वहीं, इससे पहले उचाना अनाज मंडी में भी टीम ने दस्तावेजों की पड़ताल की थी।नरवाना मार्केट कमेटी के सचिव रोशन लाल ने बताया कि मंडियों में हर सीजन के दौरान जांच होना सामान्य प्रक्रिया है। जांच के लिए पहुंचने वाली टीम द्वारा पीआर धान की आवक, खरीद और गेटपास से संबंधित जो भी रिकॉर्ड या जानकारी मांगी जाती है, वह उपलब्ध करवा दी जाती है। इस बार भी टीम को मांगी गई जानकारी और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं। यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जो हर सीजन में चलती रहती है।