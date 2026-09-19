Jind News: चंडीगढ़-उदयपुर एक्सप्रेस अंबाला तक चलेगी, यात्रियों को बदलनी पड़ेगी ट्रेन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ट्रेन पूरी तरह रद्द नहीं की गई है। जींद जंक्शन से गुजरने के कारण जींद और आसपास के यात्रियों को भी अपनी यात्रा योजना बदलनी पड़ेगी। ट्रेन नंबर 20989 उदयपुर-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस 23, 26, 30 सितंबर और 3, 7, 10, 14 अक्तूबर को उदयपुर सिटी से चलकर अंबाला तक ही जाएगी।इसी तरह ट्रेन नंबर 20990 चंडीगढ़-उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 24, 27 सितंबर और 1, 4, 8, 11, 15 अक्तूबर को चंडीगढ़ के बजाय अंबाला से रवाना होगी।आम दिनों में ट्रेन नंबर 20990 चंडीगढ़ से सुबह 11:20 बजे चलती है। अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और कैथल होते हुए दोपहर करीब 2:45 बजे नरवाना पहुंचती है। दो मिनट ठहराव के बाद करीब 3:18 बजे जींद जंक्शन पहुंचती है। इसके बाद रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, अलवर, राजगढ़, गांधीनगर जयपुर, अजमेर और राणा प्रताप नगर होते हुए उदयपुर सिटी पहुंचती है।वहीं ट्रेन नंबर 20989 उदयपुर से शाम 4:05 बजे चलकर जयपुर और अलवर होते हुए रोहतक के रास्ते सुबह करीब 5:08 बजे जींद पहुंचती है। यहां दो मिनट रुकने के बाद कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचती है। निर्धारित तिथियों में चंडीगढ़-अंबाला के बीच परिचालन नहीं होने से यात्रियों को अंबाला से आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।चंडीगढ़-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के आंशिक रूप से रद्द रहने संबंधी सूचना है। हालांकि अभी तक उनके पास आधिकारिक रूप से पत्र नहीं आया है। यदि इस संबंध में रेलवे की ओर से कोई पत्र आएगा तो सूचित कर दिया जाएगा।