फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Brahmin Mahasabha demands Welfare Commission from the government, demands increase in EWS quota

Jind News: ब्राह्मण महासभा ने सरकार से मांगा कल्याण आयोग, ईडब्ल्यूएस कोटा बढ़ाने की मांग उठाई

Mon, 31 Aug 2026 12:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Brahmin Mahasabha demands Welfare Commission from the government, demands increase in EWS quota
30जेएनडी11: ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित बैठक में शामिल हुए समाज के लोग। स्रोत: समाज
जींद। ब्राह्मण महासभा हरियाणा की ओर से रविवार को जिला स्तर की बैठक ब्राह्मण धर्मशाला, सफीदों रोड में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पं. सियाराम शास्त्री ने की, जबकि मंच संचालन पं. जयनारायण शास्त्री ने किया। मुख्य अतिथि ब्राह्मण महासभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पं. जिले सिंह पिचौलिया रहे। बैठक में जिलेभर से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए।
विज्ञापन

पं. जिले सिंह पिचौलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 14 दिसंबर 2024 को ब्राह्मण कल्याण आयोग के गठन और भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव दिवस को सरकारी स्तर पर मनाने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक इन घोषणाओं को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में रोष है। मांगों को लेकर जल्द ही 151 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि ब्राह्मण महासभा की ओर से नवंबर 2026 में विशाल ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें हरियाणा सहित देशभर से बड़ी संख्या में समाज के लोग भाग लेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर 151, मंडल स्तर पर 51, जिला स्तर पर 31, ब्लॉक स्तर पर 21 और गांव और वार्ड स्तर पर 11-11 सदस्यों की समितियां गठित कर करीब 60 हजार सदस्यों का संगठन खड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, एचसीएस अधिकारियों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संतों और उच्च अधिकारियों को शामिल कर 21 सदस्यीय मार्गदर्शक मंडल बनाया जाएगा।
बैठक में महासभा के सात एजेंडों को रखा गया, जिन्हें उपस्थित सदस्यों ने हाथ उठाकर अनुमोदन किया। इस अवसर पर पं. तेलूराम, राजेश गौतम, रामफूल, रामभगत शास्त्री, राजिंदर शर्मा, सुरेश गौतम, डॉ. वेद प्रकाश, लेखराज गौतम, महाबीर, कश्मीरी लाल, भैया राम मौजूद रहे।


यह मांगें रखीं
बैठक में भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव को सरकारी स्तर पर मनाने और ब्राह्मण कल्याण आयोग के गठन की घोषणा लागू करवाने, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव, समान कानून लागू करने, मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण को समाप्त करने, हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन, दयोली की जमीन से संबंधित कानून को सरल बनाने की मांग उठाई। ईबीपीजी कोटा बहाल करने और ईडब्ल्यूएस कोटा 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने सहित विभिन्न मांगें उठाई गईं। वक्ताओं ने यूजीसी, एससी और एसटी से संबंधित कानूनों में बदलाव की मांग भी रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed