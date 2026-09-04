Jind News: पांच राज्यों के मुक्केबाजों ने दिखाया फुर्ती और दमखम, शनिवार को आएंगे नतीजे

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पहले दिन अंडर-14 और अंडर-17 आयु वर्ग में खिलाड़ियों के बीच मुकाबले हुए। रिंग में उतरने वाले खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक, फुर्ती और दमखम का प्रदर्शन किया। हालांकि पहले दिन कोई अंतिम मुकाबला नहीं हुआ। प्रतियोगिता चार वर्गों में आयोजित की जा रही है और शनिवार को प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाएंगे।उद्घाटन समारोह में विधायक पवन खरखौदा और अध्यक्ष योगेश बैरागी भी मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं।अनुशासन और खेल भावना के साथ खेलने का आह्वानस्कूल के अध्यक्ष कल्याण सिंह संधु ने खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उन्हें शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से मुकाबले खेलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेल में जीत-हार से ज्यादा महत्वपूर्ण अनुशासन, खेल भावना और बेहतर प्रदर्शन है। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया गया।स्कूल परिसर में ही ठहरने की व्यवस्थाप्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बाहर से आए सभी खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था स्कूल परिसर में ही की गई है। इससे खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्थल तक आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। प्रतियोगिता के अगले चरण में विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले होंगे और शनिवार को परिणाम सामने आएंगे।