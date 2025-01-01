Jind News: महाविद्यालय में लगी पुस्तक प्रदर्शनी, विद्यार्थियों ने देखीं उपयोगी किताबें
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:41 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:41 AM IST
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जींद। संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में एनटीएफ के मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और अद्वैत बोध केंद्र, हिसार के संयुक्त सहयोग से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में मानसिक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, प्रेरणा, व्यक्तित्व विकास, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। इच्छुक विद्यार्थियों और कर्मचारियों को पसंद की पुस्तकें खरीदने का अवसर भी दिया गया। प्राचार्य सत्यवान मलिक ने कहा कि पुस्तकें व्यक्ति के ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन करने के साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी डॉ. प्रेम पूनम ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मददगार है। संवाद
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