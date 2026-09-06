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Jind News: सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को भाकियू ने दिया समर्थन

Sun, 06 Sep 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:56 PM IST
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Bhakiyu extended support to the movement of sanitation workers
06जेएनडी11- सफाई कर्मचारियों के धरने पर समर्थन देने पहुंचे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदा​धिक
जींद। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने समर्थन देने का ऐलान किया है। रविवार को यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौथ रानी तालाब पर सफाई कर्मचारी यूनियन के धरने में पहुंचे।
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उन्होंने कहा कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रतिदिन सफाई कर्मचारियों के धरने में शामिल होंगे और उनकी मांगों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन में मजबूती से साथ खड़े रहेंगे।
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उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लागू करना चाहिए।
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उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की कर कर्मचारियों को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन इससे कर्मचारी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनों के दौरान मुकदमे दर्ज होते रहते हैं और समझौते के समय उन्हें वापस भी लिया जाता है।

सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को आगे किस रणनीति के तहत चलाना है, इसका फैसला कर्मचारी नेता ही करेंगे। भाकियू उनके हर फैसले में साथ खड़ी रहेगी।
प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 13 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान भी भारतीय किसान यूनियन सफाई कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी होगी। इससे पहले संगठन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को सफाई कर्मचारियों की मांगों के बारे में जागरूक करेंगे और हर समाज के लोगों से आंदोलन में सहयोग की अपील करेंगे।
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