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Jind News: बड़ौली ने सफीदों अनाज मंडी का निरीक्षण कर सुविधाओं का लिया जायजा

Sun, 18 Oct 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:56 PM IST
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Barauli inspected Safidon grain market and took stock of the facilities.
18जेएनडी08: सफीदों अनाजमंडी में मोहन लाल बड़ौली धान खरीद का जायजा लेते हुए। स्रोत: प्रशासन - फोटो : सांकेतिक
सफीदों।हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली ने सफीदों की अनाज मंडी का निरीक्षण कर धान खरीद, उठान और किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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चेयरमैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में फसल खरीद सुचारु रूप से जारी रहे और किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने खरीदी गई फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि मंडी में फसल का अनावश्यक जमाव न हो और किसानों को उपज लाने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके।
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बड़ौली ने कहा कि खरीद और उठान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाए। अधिकारी आपसी तालमेल से काम करें और मंडी में किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें। किसी भी समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाए।
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किसानों की मेहनत से तैयार फसल की सुचारु खरीद और समय पर उठान संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष तिजेंद्र ढुल, अमरपाल राणा, श्रवण गर्ग, विजयपाल सिंह, सुरेश कौशिक, सक्षम भाटिया, कृष्ण खातला मौजूद रहे।
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