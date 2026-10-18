Jind News: बड़ौली ने सफीदों अनाज मंडी का निरीक्षण कर सुविधाओं का लिया जायजा

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चेयरमैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में फसल खरीद सुचारु रूप से जारी रहे और किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने खरीदी गई फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि मंडी में फसल का अनावश्यक जमाव न हो और किसानों को उपज लाने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके।बड़ौली ने कहा कि खरीद और उठान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाए। अधिकारी आपसी तालमेल से काम करें और मंडी में किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करें। किसी भी समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाए।किसानों की मेहनत से तैयार फसल की सुचारु खरीद और समय पर उठान संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष तिजेंद्र ढुल, अमरपाल राणा, श्रवण गर्ग, विजयपाल सिंह, सुरेश कौशिक, सक्षम भाटिया, कृष्ण खातला मौजूद रहे।