Jind News: रामलीला में सीता-हनुमान संवाद, अक्षय कुमार वध और रावण दरबार के प्रसंगों का मंचन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मुख्य अतिथि रहे जबकि लायंस क्लब के प्रधान गौरव गर्ग बडनपुर और सत्यप्रकाश सैनी विशिष्ट अतिथि रहे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि रामायण का संदेश आज भी प्रासंगिक है। भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि समाज में मर्यादा और संस्कार बने रहें।मंचन में दिखाया गया कि भगवान राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचते हैं, जहां शबरी उन्हें बेर खिलाती हैं और आगे का रास्ता बताती हैं। इसके बाद रावण अशोक वाटिका में सीता को डराने और बहलाने का प्रयास करता है, लेकिन सीता उसकी बात मानने से इन्कार कर देती हैं।निराश सीता आत्महत्या का प्रयास करती हैं, तभी हनुमान वहां पहुंचकर श्रीराम का दिए आभूषण दिखाते हैं। इससे सीता को विश्वास हो जाता है कि हनुमान राम के दूत हैं। आगे हनुमान वाटिका उजाड़ देते हैं और अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। मेघनाथ उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में पेश करता है। राम की भूमिका अमन वर्मा, लक्ष्मण की रामप्रकाश, सीता की प्रिंस धीमान, हनुमान की मंजीत गौरा और रावण की प्रेम अरोड़ा ने निभाई।20 अक्तूबर को होगा दशहरा उत्सवकेंद्र के प्रधान भारत भूषण गर्ग ने बताया कि 20 अक्तूबर को एसडी महिला महाविद्यालय परिसर में दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। इस बार रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से उत्सव में पहुंचने की अपील की।