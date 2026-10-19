आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता : बेदी

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मंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने में आ रही दिक्कतों से मंत्री को अवगत करवाया। इसके अलावा क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था में सुधार, सड़कों की मरम्मत और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग भी रखी गई।मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का समाधान तुरंत किया जा सकता है उन्हें बिना देरी के निपटाया जाए। वहीं, जिन मामलों में जांच या विभागीय औपचारिकताएं जरूरी हैं उनमें भी अनावश्यक विलंब न हो और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समाधान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।मौके पर ओमप्रकाश थुआ, रिछपाल शर्मा, मंडलाध्यक्ष दिनेश गोयल, अमित ढाकल, शीशपाल भाणा, धर्मबीर बात्ता, सुशील शास्त्री और भीम दनौदा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।