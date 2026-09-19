Jind News: बराह खुर्द ने जीता फाइनल, घिमाना को 35-32 से हराया

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खेल नर्सरी संचालक कोच निशा पहल ने बताया कि फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल के साथ अंक जुटाए। मुकाबले के अंतिम दौर तक दोनों टीमों के बीच जीत के लिए संघर्ष जारी रहा। आखिर में बराह खुर्द की टीम ने तीन अंकों की बढ़त के साथ मुकाबला अपने नाम कर लिया।प्रतियोगिता में बराह खुर्द की टीम प्रथम और घिमाना की टीम द्वितीय स्थान पर रही। बराह खुर्द की टीम की कोच निशा पहलवान हैं जबकि घिमाना की टीम को कोच बिट्टू ने प्रशिक्षण दिया।खेल नर्सरी संचालक ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। खेल नर्सरी में नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।