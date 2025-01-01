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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Balaji's hymns will resonate at the Railway Ground on the 24th.

Jind News: 24 को रेलवे ग्राउंड में गूंजेंगे बालाजी के भजन

Thu, 22 Oct 2026 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:05 AM IST
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Balaji's hymns will resonate at the Railway Ground on the 24th.
फोटो 21जेएनडी21-मेडिकल ​शिविर के लिए मुख्य अतिथि डॉ. राजकुमार गोयल को निमंत्रण देते आयोजक। स्रो
जींद। श्री बालाजी युवा मंडल समिति की ओर से 24 अक्तूबर को जंक्शन स्थित रेलवे ग्राउंड में 17वें विशाल बालाजी जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसके अगले दिन 25 अक्तूबर को आरपीएफ बैरक रेलवे ग्राउंड में तीसरा मेगा मेडिकल शिविर और भंडारा लगाया जाएगा। समिति ने दोनों कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली हैं। समिति के प्रधान संजय पातलान ने बताया कि 24 अक्तूबर को सुबह दस बजे सुंदरकांड पाठ और हवन होगा। रात आठ बजे से विशाल बालाजी जागरण शुरू होगा। इसमें गायक विनोद पनिहारी, बलराज शर्मा, राजपाल सैनी, अंजू नसीब और जानवी खरब भजनों के माध्यम से बालाजी महाराज का गुणगान करेंगे। मेडिकल शिविर में हृदय रोग, हड्डी रोग, सामान्य रोग, दंत रोग के डक्टर मौजूद रहे। संवाद
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