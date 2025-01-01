Jind News: 24 को रेलवे ग्राउंड में गूंजेंगे बालाजी के भजन
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:05 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:05 AM IST
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जींद। श्री बालाजी युवा मंडल समिति की ओर से 24 अक्तूबर को जंक्शन स्थित रेलवे ग्राउंड में 17वें विशाल बालाजी जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसके अगले दिन 25 अक्तूबर को आरपीएफ बैरक रेलवे ग्राउंड में तीसरा मेगा मेडिकल शिविर और भंडारा लगाया जाएगा। समिति ने दोनों कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली हैं। समिति के प्रधान संजय पातलान ने बताया कि 24 अक्तूबर को सुबह दस बजे सुंदरकांड पाठ और हवन होगा। रात आठ बजे से विशाल बालाजी जागरण शुरू होगा। इसमें गायक विनोद पनिहारी, बलराज शर्मा, राजपाल सैनी, अंजू नसीब और जानवी खरब भजनों के माध्यम से बालाजी महाराज का गुणगान करेंगे। मेडिकल शिविर में हृदय रोग, हड्डी रोग, सामान्य रोग, दंत रोग के डक्टर मौजूद रहे। संवाद
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