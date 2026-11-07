Jind News: आर्य समाज ने मनाया महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, प्रदूषण मुक्त दीपावली का दिया संदेश

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आर्य समाज के प्रधान चंद्रकांत आर्य ने प्राकृतिक खेती अपनाने और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहर मुक्त और पोषण युक्त कृषि को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। लोगों को घी और सरसों के तेल के दीपक जलाकर पारंपरिक तरीके से दीपावली मनानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से रंगोली बनाने और दीप जलाकर वीर बलिदानियों को याद करने का आह्वान किया।जयपाल सिंह आर्य ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज को अज्ञान, शोषण और पराधीनता से मुक्ति दिलाने का संदेश दिया। उन्होंने वेदों की ओर लौटने, वैदिक साहित्य के अध्ययन, स्वाध्याय, सत्संग और व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डाला।इस अवसर पर धर्मपाल आर्य, किताब सिंह, बलबीर सिंह, राजवीर, ओमप्रकाश गुप्ता, प्राचार्य मनोज कुमार, मीना गर्ग, सीमा देवी सहित शिक्षक, विद्यार्थी और आर्य समाज के सदस्य मौजूद रहे।