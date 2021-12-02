गन्ना फसल की अनुदान राशि के लिए 31 दिसंबर तक करें आवेदन: डीसी डाॅ. वैशाली शर्मा

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डीसी डाॅ. वैशाली शर्मा ने बताया कि अप्रैल के बाद वसंत या ग्रीष्म ऋतु में गन्ना लगाने वाले किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते है। अक्टूबर-नवंबर में शरदकालीन गन्ने की बुवाई करने वाले किसानों के लिए आवेदन अवधि 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक रहेगी। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।सहायक गन्ना विकास अधिकारी यशपाल सिह ने बताया कि अधिसूचित एवं अनुशंसित गन्ना किस्मों की आधुनिक विधियों से बिजाई करने पर अनुदान मिलेगा। इनमें चार फीट चैड़ी कतार में बिजाई, सिंगल-बड, बड-चिप विधि, फाउंडेशन सीड नर्सरी, बीज इलाज और चार फीट की दूरी पर पेड़ी प्रबंधन जैसी तकनीकें शामिल है।इसके अलावा सरकार गन्ना खेतों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए गन्ना सैट ट्रीटमेंट डिवाइस, पावर बीडर, रटुन मैनेजर, रोटवेटर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, सब-सोइलर, गन्ना कटर /प्लांटर और मिनी ट्रैक्टर सहित विभिन कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी देगी। संवाद