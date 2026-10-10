Jind News: पुरस्कार पाने के लिए 5 नवंबर तक करें आवेदन

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डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि महिलाओं की उपलब्धियों, साहस, सामाजिक योगदान और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। डाक, कोरियर या ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। विभाग की ओर से विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। पात्र महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकती हैं। संवाद विज्ञापन

डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि महिलाओं की उपलब्धियों, साहस, सामाजिक योगदान और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। डाक, कोरियर या ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। विभाग की ओर से विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। पात्र महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकती हैं। संवाद

जींद। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यस्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इसके लिए अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पांच नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।