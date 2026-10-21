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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Agriculture department is creating awareness about stubble burning

Jind News: पराली को लेकर कृषि विभाग कर रहा जागरूक

Wed, 21 Oct 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:58 PM IST
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Agriculture department is creating awareness about stubble burning
फोटो 21जेएनडी20-फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक करते हुए कृ​षि विभाग अ​धिकारी। स्रो
जींद। कृषि विभाग की टीमें जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को विभाग की टीमों ने विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को पराली न जलाने तथा फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया।
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कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुखदेव कम्बोज ने बताया कि गांव मोहम्मद खेड़ा, माजरा बेलरखा, बधाना, पेगां और गुरुसर सहित विभिन्न गांवों में सीआरएम को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन शिविरों के माध्यम से किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहा है। संवाद
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