Jind News: पराली को लेकर कृषि विभाग कर रहा जागरूक

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कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुखदेव कम्बोज ने बताया कि गांव मोहम्मद खेड़ा, माजरा बेलरखा, बधाना, पेगां और गुरुसर सहित विभिन्न गांवों में सीआरएम को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन शिविरों के माध्यम से किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहा है। संवाद

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जींद। कृषि विभाग की टीमें जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को विभाग की टीमों ने विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को पराली न जलाने तथा फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया।