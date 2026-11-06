Jind News: पिल्लूखेड़ा में महिला खेलकूद प्रतियोगिता, 300 महिलाओं ने दिखाया दमखम

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इस दौरान 100 और 300 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, पांच किलोमीटर साइकिल रेस और म्यूजिकल चेयर सहित विभिन्न स्पर्धाएं करवाई गईं। प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने अपनी खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया। विभिन्न स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाली प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सुलोचना कुंडू ने की जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालवा के एसएमओ डॉ. अरुण मुख्य अतिथि रहे। डॉ. अरुण ने कहा कि महिला खेलकूद प्रतियोगिताएं महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम हैं। खेलों से आत्मविश्वास बढ़ता है और महिलाएं चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होती हैं। उन्होंने महिलाओं से दैनिक जीवन में योग, व्यायाम और खेलकूद को शामिल करने का आह्वान किया।सुलोचना कुंडू ने कहा कि खेल गतिविधियों से महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति विकसित होती है। ग्रामीण महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ऐसे आयोजन बेहतर मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को शिक्षा के साथ खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।कार्यक्रम में सेल्फी प्वाइंट और हस्ताक्षर अभियान भी आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और बाल विवाह निषेध के प्रति जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर विभागीय कर्मचारी प्रदीप, अंकित, प्रिंस, सुपरवाइजर कमलेश, मीनाक्षी, राजेश, सरिता और कुमारी पूजा मौजूद रहे।धड़ौली की सुनीता ने प्रथम, मालसरी खेड़ा की मीना ने द्वितीय और पिल्लूखेड़ा की मंजू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।