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Jind News: हमेटी में 50 महिला किसान सम्मानित, प्राकृतिक खेती और स्वरोजगार पर दिया जोर

Fri, 16 Oct 2026 02:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:53 AM IST
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50 women farmers honored in Hameti, emphasis on natural farming and self-employment
15जेएनडी37: हमेटी में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं व अति​थि। स्रोत: आयोजक - फोटो : Archive
जींद। हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान में वीरवार को राज्य स्तरीय महिला किसान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 50 महिला किसानों और 40 महिला कृषि अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में करीब 250 महिलाओं ने भाग लिया।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमेटी के निदेशक डॉ. सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बीज की बिजाई से लेकर फसल की कटाई, अनाज के रखरखाव और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग तक महिलाएं अहम जिम्मेदारी निभाती हैं।
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उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और कृषि सखी जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में भी महिला किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जींद के गांव अहिरका की महिला किसान सुमित्रा रानी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ डॉ. सुभाष चंद्र, डॉ. नेहा और डॉ. सोनिया यादव ने प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी। मुख्य वक्ता डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर डॉ. अनिल मलिक ने महिलाओं को बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।
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