Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   2,615 kg of explosive material, recovered from eight locations, was destroyed by burying it in the ground.

Jind News: आठ स्थानों से बरामद 2615 किलो विस्फोटक सामग्री मिट्टी में दबाकर की नष्ट

Sat, 07 Nov 2026 11:15 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
2,615 kg of explosive material, recovered from eight locations, was destroyed by burying it in the ground.
7 सफीदों 1 पकड़े गए पटाखों की खेप  को दबाते हुए पुलिस थाना प्रभारी। स्रोत पुलिस विभाग 
सफीदों। पुलिस की कार्रवाई में आठ स्थानों से बरामद किए गए 2615 किलोग्राम बम, पटाखे, रॉकेट और अन्य विस्फोटक सामग्री को नियमानुसार मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया गया। थाना परिसर में यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई। इसके लिए जेसीबी की सहायता से गड्ढा खुदवाया गया और विस्फोटक सामग्री को मिट्टी में दबाकर निस्तारित किया गया।
विज्ञापन

थाना शहर के प्रबंधक अफसर पीएसआई चंद्रपाल ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दर्ज आठ स्थानों से पुलिस ने यह सामग्री बरामद की थी। लंबे समय से यह सामग्री थाना के मालखाने में जमा थी। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसके निस्तारण की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में थाना परिसर में गड्ढा खुदवाया गया। इसके बाद करीब 2615 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री को उसमें डालकर मिट्टी से दबा दिया गया। मौके पर थाना शहर के प्रबंधक अफसर पीएसआई चंद्रपाल, मालखाना मोहर्रिर ईएचसी रोहताश सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार जब्त और अवैध विस्फोटक सामग्री का सुरक्षित निस्तारण आमजन की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed