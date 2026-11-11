Jind News: 36 करोड़ से सुधरेगी नरवाना की बिजली व्यवस्था, नई केबल और पोल लगेंगे

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शहर में बढ़ती आबादी और बिजली कनेक्शनों की संख्या के अनुसार आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिजली निगम ने योजना तैयार की है। कई क्षेत्रों में पुरानी बिजली लाइन और उपकरणों के कारण लोड बढ़ने पर दिक्कत आती है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के साथ ट्रांसफार्मर और लाइनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है।इसके चलते कई बार फाल्ट और बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या सामने आती है। निगम की इस योजना में ऐसे तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिजली नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। नई केबल और बेहतर कंडक्टर लगने से लाइनों में आने वाले फाल्ट कम होने की उम्मीद है। वहीं, नए पोल खड़े होने और कमजोर उपकरणों को बदलने से बिजली नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी। इससे बार-बार बिजली गुल होने की समस्या में कमी आएगी और कम वोल्टेज से परेशान उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।-पिन के साथ 11 kV पॉलीमेरिक पिन इंसुलेटर-23408-11 kV पॉलीमेरिक डिस्क इंसुलेटर-4827-एलटी इंसुलेटर-1302-एग इंसुलेटर-93-11 kV पॉलीमेरिक डिस्क इंसुलेटर स्टे के लिए-3407-पीपीसी पोल नौ मीटर-326-पीपीसी पोल 11 मीटर-4945बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए जिले के अन्य शहरों में भी काम किया जा रहा है। इसी साल जींद और जुलाना शहर में करीब 74 करोड़ रुपये की लागत से बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम पूरा किया जा चुका है। इन शहरों में बिजली नेटवर्क को मजबूत करने के लिए आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अब इसी कड़ी में नरवाना शहर को शामिल किया गया है। करीब 36 करोड़ रुपये की योजना से यहां बिजली ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने पर जोर रहेगा।जिला के तीनों डिविजनों में बिजली व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं। जींद और जुलाना में यह कार्य पूरा हो चुका है जबकि नरवाना डिविजन में यह कार्य किया जाना है, जिस पर 36 करोड़ रुपये खर्च होंगे।