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Jind News: घर के बाहर खड़ी ई-रिक्शा से बैटरी चोरी, एफआईआर

Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
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Battery stolen from e-rickshaw parked outside house; FIR registered
जींद। शहर की गुरुद्वारा कॉलोनी में घर के बाहर गली में खड़ी ई-रिक्शा से अज्ञात चोर बैटरी चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। गुरुद्वारा कॉलोनी निवासी अमित ने एफआईआर में बताया कि उन्होंने ई-रिक्शा ले रखी है, जिसे उनके पिता चलाते हैं। वे रात के समय ई-रिक्शा घर के बाहर गली में खड़ी करते हैं। 16 अक्तूबर को सुबह करीब छह बजे जब वह उठा तो ई-रिक्शा की जांच की। इस दौरान उसमें से बैटरी गायब मिली। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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