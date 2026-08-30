Jhajjar-Bahadurgarh News: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर घायल

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पुलिस को दी शिकायत में रोशन के भाई जोगिन्द्र ने बताया कि उनके परिवार में तीन भाई और दो बहनें हैं। उसका छोटा भाई रोशन कुमार बहादुरगढ़ के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में सिविल अस्पताल के पीछे स्थित एक बैंक में काम करता है। पुलिस ने जोगिन्द्र के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद

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बहादुरगढ़। झज्जर रोड स्थित विजय स्कूल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा 24 अगस्त को हुआ। घायल की पहचान दिल्ली के नांगलोई निवासी रोशन कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक रेफर कर दिया।