बहादुरगढ़: प्लॉट विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Mon, 31 Aug 2026 10:42 AM IST
सार
घायल तेजबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका करीब तीन महीने से अपने छोटे भाई मुकेश के साथ प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। शिकायत के अनुसार 30 अगस्त की रात करीब एक बजे तेजबीर घर में सो रहा था। इसी दौरान मुकेश वहां पहुंचा और चाकू से उसके गर्दन व मुंह पर हमला कर दिया।
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विस्तार
बहादुरगढ़ के विकासनगर की गली नंबर-3 में प्लॉट को लेकर चल रहे विवाद में छोटे भाई द्वारा बड़े भाई पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घायल तेजबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका करीब तीन महीने से अपने छोटे भाई मुकेश के साथ प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। शिकायत के अनुसार 30 अगस्त की रात करीब एक बजे तेजबीर घर में सो रहा था। इसी दौरान मुकेश वहां पहुंचा और चाकू से उसके गर्दन व मुंह पर हमला कर दिया।
इस हमले में तेजबीर के शरीर पर तीन जगह चाकू के निशान बताए गए हैं। तेजबीर के शोर मचाने पर उसके पिता राजपाल उठ गए और मुकेश के पीछे भागे। आरोप है कि मुकेश सीढ़ियों से होते हुए छत पर पहुंचा और वहां से कूदकर फरार हो गया।
इसके बाद पिता ने राहगीर की मदद से घायल तेजबीर को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लाइनपार थाना के जांच अधिकारी अशोक ने बताया कि इस संबंध में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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इस हमले में तेजबीर के शरीर पर तीन जगह चाकू के निशान बताए गए हैं। तेजबीर के शोर मचाने पर उसके पिता राजपाल उठ गए और मुकेश के पीछे भागे। आरोप है कि मुकेश सीढ़ियों से होते हुए छत पर पहुंचा और वहां से कूदकर फरार हो गया।
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इसके बाद पिता ने राहगीर की मदद से घायल तेजबीर को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लाइनपार थाना के जांच अधिकारी अशोक ने बताया कि इस संबंध में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
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