फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Gold chain and locket snatched from a woman neck in Bahadurgarh Model Town incident captured on CCTV

बहादरगढ़: मॉडल टाउन में दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन और लॉकेट झपटा, सीसीटीवी में कैद वारदात

Mon, 31 Aug 2026 03:18 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Mon, 31 Aug 2026 03:18 PM IST
सार

चेन स्नैचिंग की ये वारदात गली में एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक का नंबर HR-12-ए-6084 बताया गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 

विज्ञापन
Gold chain and locket snatched from a woman neck in Bahadurgarh Model Town incident captured on CCTV
सीसीटीवी में कैद चेन स्नैचिंग की वारदात - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बहादुरगढ़ के मॉडल टाउन इलाके में सोमवार सुबह बाइक सवार दो बदमाश एक महिला के गले से सोने की चेन और लॉकेट झपटकर फरार हो गए। गली में एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई। वहीं, मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन


बाइक सवार युवकों ने तोड़ी सोने की चेन

जानकारी के अनुसार, मॉडल टाउन की गली नंबर-5, वार्ड-17 निवासी आयुषी पत्नी जितेंद्र सुबह करीब 10 बजे हाई स्कूल से अपने मकान की तरफ आ रही थीं। इसी दौरान नीले रंग की बाइक पर सवार दो अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर गले से लॉकेट/सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। बाइक का नंबर HR-12-ए-6084 बताया गया है।
विज्ञापन




पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed