करनाल: जन्मदिन की पार्टी के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या, दोस्तों ने हादसा बताकर परिजनों को दी सूचना

जन्मदिन की पार्टी मनाने निकले 20 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक शुक्रवार रात दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए घर से निकला था। देर रात परिजनों को सूचना दी गई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। परिजन अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

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मृतक की पहचान हांसी रोड स्थित गली नंबर-दो निवासी कृष के रूप में हुई है। बताया गया है कि कृष मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और परिवार के साथ करनाल में किराये के मकान में रहता था। वह ठीक करने का काम करता था। दो अक्तूबर को उसका जन्मदिन था। शाम को उसने पिता से कुछ रुपये लिए और दोस्तों के साथ बाहर जन्मदिन मनाने की बात कहकर घर से निकल गया।परिजनों के अनुसार, कृष की दोस्तों के साथ पहले शिव कॉलोनी में कहासुनी हुई। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ बहादुरचंद कॉलोनी पहुंचा, जहां पार्टी के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान प्रदीप नाम के युवक ने कृष की जांघ में चाकू मार दिया। घायल कृष को उसके दोस्त इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।कृष की मौत की सूचना मिलने के बाद उसके दोस्त मौके से फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि उन्हें पहले कृष के एक्सीडेंट की सूचना दी गई थी। बाद में उन्हें चाकू लगने की जानकारी मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।पुलिस के अनुसार मामले में चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक के पिता भोला राम ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी न्याय और परिवार की सहायता की गुहार लगाई है।