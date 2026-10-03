एशियन गेम्स: झज्जर की बेटी दीक्षा डागर ने टीम इवेंट में जीता रजत पदक, अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का मान बढ़ाया

हरियाणा में झज्जर जिले के गांव छपार की बेटी गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक जीता है। दीक्षा ने प्रणवी और अदिति अशोक के साथ मिलकर महिला गोल्फ टीम इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

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दीक्षा डागर की इस उपलब्धि से उनके गृह जिले झज्जर समेत पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता ने एक बार फिर प्रदेश की बेटियों की खेल प्रतिभा और मेहनत को देश-दुनिया के सामने रखा है। विज्ञापन



दीक्षा की इस उपलब्धि को हरियाणा के लिए भी गौरव का क्षण माना जा रहा है। झज्जर की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर देश का मान बढ़ाते हुए प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दी है। दीक्षा डागर की इस उपलब्धि से उनके गृह जिले झज्जर समेत पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता ने एक बार फिर प्रदेश की बेटियों की खेल प्रतिभा और मेहनत को देश-दुनिया के सामने रखा है।दीक्षा की इस उपलब्धि को हरियाणा के लिए भी गौरव का क्षण माना जा रहा है। झज्जर की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर देश का मान बढ़ाते हुए प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दी है।

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