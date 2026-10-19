Jhajjar-Bahadurgarh News: शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर दो लोगों से 1.25 करोड़ ठगे

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एचएल सिटी निवासी रविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। आरोपियों के झांसे में आकर उन्होंने अलग-अलग बैंक खातों में आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई के जरिये 45,58,464 रुपये जमा करवा दिए। ट्रेडिंग ऐप पर उन्हें 3.57 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा दिखाया गया। रकम निकालने का प्रयास करने पर पैसे नहीं मिले और आरोपियों ने फीस के नाम पर 15,59,440 रुपये अतिरिक्त मांगे। बाद में आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया।दूसरे मामले में सेक्टर-6 निवासी 70 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बताया कि वह दिव्यांग लोगों के लिए पंजीकृत ट्रस्ट के माध्यम से एनजीओ चलाते हैं। शिकायत के अनुसार, जून-जुलाई में नेहा अग्रवाल नाम की महिला ने उनसे संपर्क किया और ऐप के जरिये निवेश पर अच्छा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया। शुरुआत में 10 हजार रुपये निवेश करने के बाद ऐप पर मुनाफा दिखने पर उन्होंने अलग-अलग चरणों में आरटीजीएस के जरिये करीब 79.75 लाख रुपये जमा करवा दिए। रकम निकालने के लिए आवेदन करने पर उनसे 14 लाख रुपये सर्विस चार्ज के रूप में और मांगे गए। इसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दी।साइबर थाना झज्जर पुलिस ने दोनों शिकायतों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामले दर्ज किए हैं। दोनों मामलों की जांच हेड कांस्टेबल मुकेश कर रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है।