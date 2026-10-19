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Jhajjar-Bahadurgarh News: दिल्ली हाफ मैराथन में बीआरजी के 250 धावकों ने लिया भाग, 100 सदस्यों ने की जलसेवा

Mon, 19 Oct 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:58 AM IST
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250 runners from BRG participated in the Delhi Half Marathon, while 100 members provided water service.
-फोटो 56 : दौड़ प्रतियोतिगा में भाग लेने वाले बीआरजी के धावक। स्रोत ग्रुप
बहादुरगढ़। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 में बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप (बीआरजी) के 250 से अधिक धावकों ने भाग लिया, जबकि 100 सदस्यों ने स्वयंसेवक बनकर धावकों की मदद की। समूह की ओर से चार हाइड्रेशन पॉइंट बनाए गए, जिनमें तीन कर्तव्य पथ पर थे। यहां धावकों को पानी और अन्य हाइड्रेशन सामग्री उपलब्ध कराई गई।
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बीआरजी संस्थापक एवं फिट इंडिया एंबेसडर दीपक छिल्लर के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने धावकों का उत्साह बढ़ाया। समूह की वरिष्ठ धावक कृष्णा राणा ने 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, डॉ. किरण छिल्लर ने 10 किलोमीटर दौड़ में पेसर की भूमिका निभाते हुए धावकों को निर्धारित गति बनाए रखने में मदद की।
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जलसेवा में रविंदर दहिया, विजेंद्र कुमार, सन्नी, अवधेश कुमार, नरेंदर लाठवाल, मुकेश कुमार, ममता रानी, अनूप सिंह, शांतनु कुंडू, भगत सिंह सिवाच सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। समूह के सुरेंद्र दलाल, सुरेश राठी, आशुतोष, सुनील सिकरी, नरेंदर राम, वीरेंद्र राणा सहित अन्य धावकों ने भी दौड़ पूरी की। दीपक छिल्लर ने स्वयंसेवकों, पेसर और प्रतिभागियों के योगदान की सराहना की।
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-फोटो 56 : दौड़ प्रतियोतिगा में भाग लेने वाले बीआरजी के धावक। स्रोत ग्रुप
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