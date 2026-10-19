Jhajjar-Bahadurgarh News: ग्रामीण रूटों से झज्जर से कोसली के लिए चलाई रोडवेज बस

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हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की ओर से विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। झज्जर से कोसली के लिए पहले से ही अलग-अलग रूटों पर करीब 15 बसें चल रही हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए नए रूट पर बस सेवा शुरू की गई है।यह बस प्रतिदिन दो चक्कर लगाएगी। रात के समय बस न्यौला गांव में रुकेगी। झज्जर के सामान्य बस अड्डे से बस सुबह 8:55 और 11:50 बजे कोसली के लिए रवाना होगी। कोसली से वापसी के लिए सुबह 10:20 और दोपहर 1:20 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं, शाम 3:30 बजे बस न्यौला के लिए रवाना होगी।झज्जर के सामान्य बस अड्डे से चलकर यह बस नयागांव, बाबरा, सुलौधा, सुरहेती, माजरा, सरोला, छपार, न्यौला, जैतपुर, मुबारिकपुर और मलेसियावास होते हुए कोसली पहुंचेगी। वापसी में भी बस इसी रूट से चलेगी।सामान्य बस अड्डा झज्जर से कोसली के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नया रूट बनाकर रोडवेज बस का संचालन किया गया है। ग्रामीणों की मांग व यात्रियों की सुविधा अनुसार यह रोडवेज बस चलाई गई है।