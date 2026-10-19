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Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Roadways bus service introduced from Jhajjar to Kosli via rural routes

Jhajjar-Bahadurgarh News: ग्रामीण रूटों से झज्जर से कोसली के लिए चलाई रोडवेज बस

Mon, 19 Oct 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:58 AM IST
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Roadways bus service introduced from Jhajjar to Kosli via rural routes
18jjrp03- झज्जर। शहर के सामान्य बस अड्डा में खड़ी बसें। संवाद
झज्जर। शहर के सामान्य बस अड्डे से कोसली के लिए हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की ओर से नए ग्रामीण रूट पर रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है। ग्रामीणों की मांग और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह बस सेवा शुरू की गई है।
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हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर डिपो की ओर से विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। झज्जर से कोसली के लिए पहले से ही अलग-अलग रूटों पर करीब 15 बसें चल रही हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए नए रूट पर बस सेवा शुरू की गई है।
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यह बस प्रतिदिन दो चक्कर लगाएगी। रात के समय बस न्यौला गांव में रुकेगी। झज्जर के सामान्य बस अड्डे से बस सुबह 8:55 और 11:50 बजे कोसली के लिए रवाना होगी। कोसली से वापसी के लिए सुबह 10:20 और दोपहर 1:20 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं, शाम 3:30 बजे बस न्यौला के लिए रवाना होगी।
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रोडवेज बस का रूट
झज्जर के सामान्य बस अड्डे से चलकर यह बस नयागांव, बाबरा, सुलौधा, सुरहेती, माजरा, सरोला, छपार, न्यौला, जैतपुर, मुबारिकपुर और मलेसियावास होते हुए कोसली पहुंचेगी। वापसी में भी बस इसी रूट से चलेगी।

वर्जन
सामान्य बस अड्डा झज्जर से कोसली के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नया रूट बनाकर रोडवेज बस का संचालन किया गया है। ग्रामीणों की मांग व यात्रियों की सुविधा अनुसार यह रोडवेज बस चलाई गई है।
दीपक कुमार, यातायात प्रबंधक, रोडवेज झज्जर
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