Jhajjar-Bahadurgarh News: हरियाणा शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी

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राठी ने कहा कि शहीदों के बलिदान से ही हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हर साल 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि शहीदों ने परिवार की परवाह न कर मातृभूमि की रक्षा को प्राथमिकता दी। उनके साहस और त्याग से देशवासी सुरक्षित हैं। ऐसे वीर सपूतों का योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर मास्टर सुखबीर सरोहा, राज सिंह वर्मा, सूरजमल दलाल, देवराज गंभीर, देवेंद्र राठी, जय सिंह मलिक, एडवोकेट विपिन, सागर राठी, बलजीत दलाल और वीरू वाल्मीकि ने भी शहीदों को नमन किया।

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बहादुरगढ़। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस पर इंडियन नेशनल लोकदल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला राठी ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने देश के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया।