Jhajjar-Bahadurgarh News: नन्हे हाथों ने रंगोली में भरे रंग, रचनात्मकता का किया प्रदर्शन

विज्ञापन



संस्था के संचालक पंकज मलिक ने बताया कि यहां जरूरतमंद बच्चे प्रतिदिन दो घंटे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। संस्था का उद्देश्य उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से जोड़ना भी है। उन्होंने बताया कि संस्था पिछले छह वर्षों से बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। विज्ञापन

संस्था के संचालक पंकज मलिक ने बताया कि यहां जरूरतमंद बच्चे प्रतिदिन दो घंटे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। संस्था का उद्देश्य उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से जोड़ना भी है। उन्होंने बताया कि संस्था पिछले छह वर्षों से बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है।

झज्जर। धनतेरस के अवसर पर सेक्टर-6 स्थित नव पंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी में शिक्षा ग्रहण करने वाले जरूरतमंद बच्चों ने आकर्षक रंगोली बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। बच्चों ने वालंटियर्स के सहयोग से रंगोली में विभिन्न रंग भरकर अपनी कला का प्रदर्शन किया।