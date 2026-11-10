बादली के गोयला गांव में सुखचैन धनखड़ का भव्य सम्मान, एशियन गेम्स में कांस्य जीतने पर खुली जीप में निकाली यात्रा

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जापान के आइची-नागोया में आयोजित 5वें पैरा एशियन गेम्स 2026 में जेवलिन थ्रो F55 कैटेगरी में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले गांव गोयला कलां के पैरा एथलीट सुखचैन धनखड़ का मंगलवार को गांव में भव्य सम्मान किया गया। सुखचैन धनखड़ को खुली जीप में बैठाकर गांव तक लाया गया। रास्ते में जगह-जगह ग्रामीणों ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। गांव पहुंचने पर ढोल-नगाड़ों के साथ उनकी शोभायात्रा निकाली गई। ग्राम पंचायत गोयला कलां की ओर से आयोजित सम्मान समारोह एवं भंडारे का कार्यक्रम सुबह 11 बजे गांव में हुआ। समारोह में जिला पार्षद अंकुर गुभाना भी मौजूद रहे। उन्होंने सुखचैन धनखड़ को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सुखचैन ने मेहनत और हौसले के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। सम्मान समारोह के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया।

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