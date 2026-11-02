Jhajjar-Bahadurgarh News: तरुण राणा ने संभाली आईटीबीपी दल की कमान

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तरुण महेंद्र राणा ने वर्ष 2021 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने पहले ही प्रयास में यह सफलता प्राप्त की। आईटीबीपी में शामिल होने से पहले उन्होंने बीए एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और करीब छह वर्षों तक केंद्रीय सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर सेवाएं दीं।तरुण के पिता महेंद्र राणा सेना से सेवानिवृत्त हैं। पिता से मिले देशसेवा, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के संस्कारों से प्रेरित होकर उन्होंने वर्दी पहनकर राष्ट्रसेवा का संकल्प लिया और अपनी मेहनत से उसे साकार किया। राष्ट्रीय एकता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर आईटीबीपी के दल का नेतृत्व करना उनकी उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय है। उनकी इस सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यह उपलब्धि युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है।फ़ोटो-80: बहादुरगढ़ निवासी तरुण राणा। स्रोत स्वयं