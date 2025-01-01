समय पर कक्षाओं में उपस्थित रहें विद्यार्थी : दलबीर

प्राचार्य दलबीर सिंह ने विद्यार्थियों को नियमित महाविद्यालय आने और समय पर कक्षाओं में उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है। उन्होंने अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान किया।प्राचार्य ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए इससे दूर रहने की अपील की। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. सुरेंद्र सिंह ने अंग्रेजी भाषा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।