हरियाणा में हादसे से मातम: सीमेंटेड बाउंड्री से टकराई अनियंत्रित बाइक, एक की मौत, दूसरा मेरठ रेफर

थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में पलवाड़ा-चित्तौड़ा बंबे पर शुक्रवार सुबह बाइक सवार दो युवक सड़क किनारे लगी सीमेंटेड बाउंड्री से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर किया गया।

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पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे बाइक सवार मुजम्मिल पुत्र असगर (35) और फिरोज पुत्र सरफराज, दोनों निवासी दौलतपुर कला, थाना नरसैना, जनपद बुलंदशहर, पलवाड़ा-चित्तौड़ा बंबे से होकर जा रहे थे। पीली कोठी के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी सीमेंटेड बाउंड्री से जा टकराई।टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की सूचना मिलने पर बहादुरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए देहराकुटी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ भेजा गया। यहां उपचार के दौरान मुजम्मिल की मौत हो गई।वहीं गंभीर रूप से घायल फिरोज को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।क्षेत्राधिकारी राहुल यादव ने बताया कि पलवाड़ा-चित्तौड़ा बंबे पर बाइक के सीमेंटेड बाउंड्री से टकराने की सूचना मिली थी। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।