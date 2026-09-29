एसटीएफ ने हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े 4 बदमाश पकड़े: तीन पिस्तौल व 21 कारतूस बरामद, बड़ी वारदात की फिराक में थे

एसटीएफ रोहतक की टीम ने थाना आसौदा क्षेत्र में केएमपी अंडरपास के पास चार युवकों को काबू कर उनके कब्जे से तीन पिस्तौल, मैगजीन और 21 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार चारों युवक गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग से जुड़े नसीब उर्फ डाकु कुलासिया के संपर्क में थे और किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। नसीब उर्फ डाकु कुलासिया गांव कुलासी का निवासी बताया गया है और वर्तमान में विदेश में होने की बात पुलिस शिकायत में कही गई है।

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सहायक उप निरीक्षक संजय, एसटीएफ रोहतक की शिकायत पर थाना आसौदा में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कन्हैया पुत्र मनोज निवासी आसौदा, अर्जुन पुत्र रविन्द्र निवासी आसौदा, जतिन पुत्र जगदीश निवासी सुलतानपुर डबास और सौम्य पुत्र नरेश निवासी नजफगढ़, दिल्ली गांव आसौदा से जसौर खेड़ी की ओर जा रहे थे। केएमपी अंडरपास के पास संदिग्ध युवकों को देखकर पुलिस टीम ने वाहन रुकवाया और चारों को पकड़ लिया।तलाशी के दौरान अर्जुन से एक पिस्तौल और मैगजीन में पांच कारतूस बरामद हुए। पिस्तौल अनलोड मिली। कन्हैया से एक मैगजीन और छह कारतूस बरामद किए गए। सौम्य से एक पिस्तौल और मैगजीन में पांच कारतूस मिले। वहीं जतिन से एक मैगजीन और पांच कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार चारों आरोपी हथियारों के संबंध में कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सके। पुलिस के अनुसार विदेश में बैठा नसीब उर्फ डाकु कुलासिया गैंग के नाम पर हत्या और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है तथा उसने इन चारों को अपने गैंग में शामिल कर रखा है। पुलिस के अनुसार हथियार भी गैंग के लिए किसी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से उपलब्ध करवाए गए थे।थाना आसौदा एसएचओ जयभगवान ने बताया कि एसटीएफ रोहतक में सहायक उप निरीक्षक संजय की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों से पूछताछ तथा मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।