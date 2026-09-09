Jhajjar-Bahadurgarh News: महापंचायत की तैयारियों को लेकर छारा में जनसंपर्क अभियान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अभियान के दौरान गांव की विभिन्न पोलियों में किसानों और भूमिहीन ग्रामीणों से बातचीत की गई। ग्रामीणों ने सिंचाई के पानी की कमी, महंगी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, आय के सीमित साधनों, कम बुढ़ापा पेंशन और खेती की बढ़ती लागत जैसी समस्याएं उठाईं।जयकरण मांडौठी ने कहा कि किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिल रही। उन्होंने यूरिया-डीएपी की किल्लत, फसल बीमा, बिजली व बीज के निजीकरण तथा मनरेगा में कटौती जैसी नीतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मजदूरों से लंबे समय तक काम कराने, युवाओं के रोजगार के अवसर घटाने और परिवार पहचान पत्र जैसी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन जरूरी है।उन्होंने ग्रामीणों से 26 अक्तूबर को सुबह 11:30 बजे नांदल भवन पहुंचने की अपील की। महापंचायत में किसान नेता सत्यवान, गुरजीत कौर और अर्थशास्त्री प्रो. अरुण कुमार शामिल होंगे। संवाद