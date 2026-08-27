बहादुरगढ़: किरायेदार और श्रमिकों को नगर परिषद ने बना दिया प्लाटों का मालिक, गरीबों लोगों का कट गया राशन

साब.. मैं रेवाड़ी से बहादुरगढ़ में आकर मिट्टी के सकोरे और अन्य बर्तन बनाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहा हूं। परिवार में पत्नी और बेटी के अलावा कोई नहीं है। बीपीएल कार्ड था, जिससे महीने का राशन और तेल मिल जाता था, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने वह भी छीन लिया। कुछ दिन पहले राशन डिपो पर पहुंचा तो पता चला कि मेरा नाम बीपीएल सूची से कट गया है। जांच करवाई तो पता चला कि फैमिली आईडी में मेरे नाम एक नहीं, बल्कि 13 प्लाट दर्ज हैं। एक बेटा भी दिखा रखा है, जबकि मेरा ऐसा कोई बेटा नहीं है।

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यह पीड़ा आर्य नगर निवासी ईश्वर की है। ईश्वर के मुताबिक वह किराये पर जगह लेकर मिट्टी के सकोरे व अन्य बर्तन बनाने का काम करते हैं। उनके पास अपना कोई प्लाट नहीं है, लेकिन नगर परिषद के रिकॉर्ड में उनके नाम 13 प्रापर्टी आईडी दर्ज हो गईं। इसका असर यह हुआ कि फैमिली आईडी में संपत्ति दर्ज होने के कारण उनका नाम बीपीएल सूची से बाहर हो गया और सरकारी राशन समेत अन्य योजनाओं का लाभ भी बंद हो गया। अब वह अपनी गलती नहीं होने के बावजूद एसडीएम कार्यालय और नगर परिषद के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विज्ञापन



ईश्वर का मामला अकेला नहीं है। बहादुरगढ़ शहर में करीब 30 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें गरीब, श्रमिक या किराये पर रहने वाले लोगों की फैमिली आईडी में एक से लेकर 13 तक प्लाटों की प्रापर्टी आईडी दर्ज हो गई। इनमें कई लोगों के पास खुद का मकान या जमीन तक नहीं है। रिकॉर्ड में संपत्ति दर्ज होने के कारण ऐसे परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। यह पीड़ा आर्य नगर निवासी ईश्वर की है। ईश्वर के मुताबिक वह किराये पर जगह लेकर मिट्टी के सकोरे व अन्य बर्तन बनाने का काम करते हैं। उनके पास अपना कोई प्लाट नहीं है, लेकिन नगर परिषद के रिकॉर्ड में उनके नाम 13 प्रापर्टी आईडी दर्ज हो गईं। इसका असर यह हुआ कि फैमिली आईडी में संपत्ति दर्ज होने के कारण उनका नाम बीपीएल सूची से बाहर हो गया और सरकारी राशन समेत अन्य योजनाओं का लाभ भी बंद हो गया। अब वह अपनी गलती नहीं होने के बावजूद एसडीएम कार्यालय और नगर परिषद के चक्कर काटने को मजबूर हैं।ईश्वर का मामला अकेला नहीं है। बहादुरगढ़ शहर में करीब 30 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें गरीब, श्रमिक या किराये पर रहने वाले लोगों की फैमिली आईडी में एक से लेकर 13 तक प्लाटों की प्रापर्टी आईडी दर्ज हो गई। इनमें कई लोगों के पास खुद का मकान या जमीन तक नहीं है। रिकॉर्ड में संपत्ति दर्ज होने के कारण ऐसे परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

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