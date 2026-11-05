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Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Man convicted of wife's murder gets life imprisonment, fined Rs 15,000

Jhajjar-Bahadurgarh News: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 15 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 05 Nov 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:33 AM IST
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Man convicted of wife's murder gets life imprisonment, fined Rs 15,000
झज्जर। बहादुरगढ़ की संत कॉलोनी में पत्नी की चाकू से वार कर हत्या करने के मामले में सत्र न्यायाधीश राज कुमार यादव की अदालत ने आरोपी पति योगेश दुआ को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, शस्त्र अधिनियम के तहत दो साल की कठोर कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 11 जुलाई 2021 को योगेश दुआ का पत्नी संगीता के साथ घरेलू विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने घर में ही संगीता के पेट पर चाकू से कई वार कर हत्या कर फरार हो गया था।
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घटना के समय दंपती की नाबालिग बेटी घर पर मौजूद थी। उसने वारदात अपनी आंखों से देखी थी। मृतका के बेटे अमन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
जिला न्यायवादी डॉ. अनुज दहिया ने कहा कि चिह्नित अपराधों में अदालत में कड़ी पैरवी की जा रही है। उपायुक्त के दिशा-निर्देशानुसार इस केस में भी कड़ी पैरवी की गई। साथ ही ब्लड रिपोर्ट भी मैच हुई जिसके चलते अपराधी को कड़ी सजा अदालत ने सुनाई है।
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बेटी ने दी अदालत में गवाही
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह पेश किए। मृतका की बेटी ने अदालत में घटना की गवाही दी। डॉक्टरों और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी चाकू के वार और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की पुष्टि हुई। अदालत ने गवाही और वैज्ञानिक साक्ष्यों को ठोस मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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