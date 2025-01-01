Jhajjar-Bahadurgarh News: अपनों को खोया...सेवा से नाता जोड़ा, राकेश ने दर्द को बनाई ताकत

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अपने परिवार को बीमारी के हाथों खोने के बाद उन्होंने तय किया कि अब किसी दूसरे परिवार को बीमारी के मुश्किल दौर में अकेलेपन का अहसास नहीं होने देंगे। राकेश कुमार वर्ष 2023 से झज्जर के बाढ़सा स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (एनसीआई) में मरीजों और उनके तीमारदारों की मदद कर रहे हैं।अस्पताल में दूर-दराज से आने वाले गरीब मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियों को देखकर उन्होंने उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का जिम्मा उठाया और सेवा का रास्ता चुना।उनकी निस्वार्थ सेवा भावना को देखते हुए विश्राम सदन प्रबंधन ने उन्हें परिसर में ही निशुल्क मिनी स्टोर खोलने की सुविधा दी है। इस स्टोर में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जाता है। यहां किसी तरह का मुनाफा नहीं कमाया जाता। उनका प्रयास रहता है कि बीमारी से जूझ रहे परिवारों को कम से कम छोटी जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े।राकेश कुमार का कहना है कि अपनों को खोने का दर्द वह अच्छी तरह समझते हैं। बीमारी के दौरान मरीज और परिवार किस मानसिक और आर्थिक परेशानी से गुजरते हैं, इसका उन्हें व्यक्तिगत अनुभव है। अब कैंसर पीड़ितों की मदद करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। संवादराकेश कुमार ने जीवन में एक के बाद एक अपनों को खोया। पिता, पत्नी अर्चना और पांच साल की बेटी की गंभीर बीमारी से जबकि मां कुंती देवी को कैंसर ने छीन लिया। इस व्यक्तिगत त्रासदी के बावजूद उन्होंने खुद को सेवा के काम में लगा दिया। संकल्प है कि जब तक शरीर में जान है, वह जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों की सेवा करते रहेंगे।करीब तीन साल पहले राकेश कुमार ने अकेले ही जरूरतमंद मरीजों और उनके तीमारदारों की मदद का बीड़ा उठाया, लेकिन अब उपेन्द्र, विक्रम और गौतम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। चार लोगों की यह टीम एनसीआई बाढ़सा आने वाले कैंसर मरीजों और उनके परिजनों की जरूरतों को पूरा करने में जुटी है।