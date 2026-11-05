Jhajjar-Bahadurgarh News: कनिष्क चौहान ने बनाए 38 रन और झटके चार विकेट, यशवर्धन ने भी जड़े 50 रन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:29 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:29 AM IST
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झज्जर। रणजी ट्रॉफी के लीग मुकाबले में हरियाणा की टीम को उत्तराखंड के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैच में जिले के गांव कुलाना निवासी कनिष्क चौहान ने गेंद और बल्ले से योगदान देते हुए 38 रन बनाए और चार विकेट हासिल किए। वहीं, झज्जर निवासी यशवर्धन दलाल ने दोनों पारियों में कुल 50 रन बनाए।
देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में हरियाणा की टीम पहली पारी में 153 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में उत्तराखंड ने 305 रन बनाए। दूसरी पारी में हरियाणा की टीम 159 रन ही बना सकी। उत्तराखंड ने बिना कोई विकेट गंवाए नौ रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
कनिष्क ने पहली पारी में पांच चौकों की मदद से 24 और दूसरी पारी में दो चौकों की मदद से 14 रन बनाए। गेंदबाजी में उन्होंने चार विकेट हासिल किए। यशवर्धन ने पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में 30 रन बनाए। हरियाणा को लगातार दूसरे मुकाबले में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। संवाद
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सर्विसेज ने दिल्ली पर बनाई 202 रन की बढ़त, विनीत धनखड़ नाबाद
झज्जर। रणजी ट्रॉफी के एक अन्य लीग मुकाबले में सर्विसेज ने दिल्ली के खिलाफ दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 202 रन की बढ़त बना ली। नई दिल्ली के एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पालम में खेले जा रहे मैच में गांव ग्वालिसन निवासी विनीत धनखड़ पांच रन बनाकर नाबाद रहे।
सर्विसेज की टीम पहली पारी में 266 रन पर ऑलआउट हुई थी। इसके जवाब में दिल्ली ने 344 रन बनाए। दूसरी पारी में सर्विसेज ने पांच विकेट के नुकसान पर 280 रन बना लिए थे। दिन का खेल समाप्त होने तक विनीत क्रीज पर डटे हुए थे। संवाद
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देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में हरियाणा की टीम पहली पारी में 153 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में उत्तराखंड ने 305 रन बनाए। दूसरी पारी में हरियाणा की टीम 159 रन ही बना सकी। उत्तराखंड ने बिना कोई विकेट गंवाए नौ रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
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कनिष्क ने पहली पारी में पांच चौकों की मदद से 24 और दूसरी पारी में दो चौकों की मदद से 14 रन बनाए। गेंदबाजी में उन्होंने चार विकेट हासिल किए। यशवर्धन ने पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में 30 रन बनाए। हरियाणा को लगातार दूसरे मुकाबले में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। संवाद
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सर्विसेज ने दिल्ली पर बनाई 202 रन की बढ़त, विनीत धनखड़ नाबाद
झज्जर। रणजी ट्रॉफी के एक अन्य लीग मुकाबले में सर्विसेज ने दिल्ली के खिलाफ दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 202 रन की बढ़त बना ली। नई दिल्ली के एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पालम में खेले जा रहे मैच में गांव ग्वालिसन निवासी विनीत धनखड़ पांच रन बनाकर नाबाद रहे।
सर्विसेज की टीम पहली पारी में 266 रन पर ऑलआउट हुई थी। इसके जवाब में दिल्ली ने 344 रन बनाए। दूसरी पारी में सर्विसेज ने पांच विकेट के नुकसान पर 280 रन बना लिए थे। दिन का खेल समाप्त होने तक विनीत क्रीज पर डटे हुए थे। संवाद