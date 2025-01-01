Jhajjar-Bahadurgarh News: अमर बलिदानी दादा कुशाल सिंह दहिया पार्क का लोकार्पण

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विधायक ने मुख्यमंत्री के ओएसडी रिबन काटकर और स्मृति पट्टिका का अनावरण कर पार्क को निवासियों को समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने अन्य अतिथियों के साथ पौधरोपण किया। आरडब्ल्यूए रोमन कोर्ट के अध्यक्ष जयदीप गहलोत ने स्वागत भाषण में अतिथियों का परिचय कराया और परिसर की वर्ष 2020 से 2026 तक की विकास यात्रा एवं उपलब्धियों की जानकारी साझा की। इस दौरान वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा को स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस दौरानकार्यक्रम में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जयदीप गहलावत, उपाध्यक्ष कृष्ण सरूप, महासचिव दीपक शर्मा, सह-सचिव पुनीत दहिया, कोषाध्यक्ष दीपक टुटेजा व कार्यकारिणी सदस्य शम्मी सहगल, आशीष दहिया, हर्ष ओबेरॉय और यश कुमार मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि पार्कर रेजिडेंसी के अध्यक्ष अनूप सरोहा, टीडीआई लेकग्रोव के अध्यक्ष सुनील कौशिक, उषा टावर के अध्यक्ष कुलदीप दहिया, बेरी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र और अंकित कादयान शामिल रहे।