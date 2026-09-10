Jhajjar-Bahadurgarh News: पौष्टिक थाली प्रतियोगिता में महिलाओं ने दिखाया हुनर

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महिलाओं ने बाजरे की खिचड़ी, रागी के लड्डू और बाजरे का मीठा चूरमा सहित कई व्यंजन प्रस्तुत किए। इस दौरान मोटे अनाजों को नियमित भोजन में शामिल करने और संतुलित आहार के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने व्यंजनों में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी भी साझा की। विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर शकुंतला देवी की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को पौष्टिक एवं पारंपरिक भोजन के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर मीनू लोहचब, सीमा, दीपिका, मीना, सरला, सरोज, रवीना, संतोष सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। महिलाओं ने बाजरे की खिचड़ी, रागी के लड्डू और बाजरे का मीठा चूरमा सहित कई व्यंजन प्रस्तुत किए। इस दौरान मोटे अनाजों को नियमित भोजन में शामिल करने और संतुलित आहार के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने व्यंजनों में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी भी साझा की।महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर शकुंतला देवी की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को पौष्टिक एवं पारंपरिक भोजन के प्रति जागरूक करना रहा। इस अवसर पर मीनू लोहचब, सीमा, दीपिका, मीना, सरला, सरोज, रवीना, संतोष सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।

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बादली। बूपनियां आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण अभियान के तहत पौष्टिक प्लेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर और गांव की महिलाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने बाजरा, रागी, चना सहित स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों से विभिन्न व्यंजन तैयार कर आकर्षक तरीके से थाली में सजाए।