वीडियो कॉल पर पति को मरता देखा: तीन बेटियों के पिता ने बात करते-करते क्यों दी जान? रोकती रही बीवी लेकिन न सुनी

पुलिस के अनुसार, चेतन ने अपनी पत्नी को फोन किया और अचानक वीडियो कॉल शुरू कर दी। इसी दौरान उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। पत्नी ने उसे रोकने के लिए काफी समझाया और खुद को संभालने की अपील करती रही। जब उसे लगा कि चेतन उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना मिलते ही लाइनपार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।