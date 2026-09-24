Jhajjar-Bahadurgarh News: एनएसएस शिविर में स्वयंसेवकों ने किया श्रमदान

बादली। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस इकाई द्वारा शिविर और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर आनंद काद्यान ने की। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भावना, सामाजिक जिम्मेदारी, स्वच्छता और अनुशासन की भावना विकसित करना रहा।कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय परिसर में श्रमदान और स्वच्छता अभियान से हुई। एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए परिसर और ग्राउंड की साफ-सफाई की। इसके बाद आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में डॉ. रेनू गुलिया ने स्वयंसेवकों को एनएसएस के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली तथा सामाजिक भूमिका की जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी संदीप ने भी विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉ. सुमित्रो, अजय अवस्थी, डॉ. रवि सहित महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। स्वयंसेवकों ने “नॉट मी बट यू” के मूल मंत्र के साथ सेवा, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया।