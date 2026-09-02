फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Displaying a rate list at CSC centers is mandatory.

Jhajjar-Bahadurgarh News: सीएससी केंद्रों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य

Wed, 02 Sep 2026 04:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Wed, 02 Sep 2026 04:20 PM IST
विज्ञापन
Displaying a rate list at CSC centers is mandatory.
बादली। उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार ने क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सीएससी संचालकों को केंद्र पर ब्रांडिंग बोर्ड और सेवाओं की निर्धारित शुल्क सूची लगाना अनिवार्य किया है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कुमार ने कहा कि सीएससी केंद्र आमजन को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं और उनके शुल्क की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने आमजन से भी अधिकृत सीएससी केंद्रों से ही कार्य करवाने की अपील की। इससे अनियमितता और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। एसडीएम ने चेतावनी दी कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने या नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संचालकों से पारदर्शी और बेहतर सेवाएं देने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed