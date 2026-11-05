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Jhajjar-Bahadurgarh News: गोकर्ण तीर्थ परश्रद्धालुओं ने सुनी कार्तिक कथा

Thu, 05 Nov 2026 08:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Thu, 05 Nov 2026 08:18 PM IST
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Devotees listened to the Kartika Katha at the Gokarna pilgrimage site.
रोहतक। कार्तिक मास के दौरान गोकर्ण तीर्थ पर प्रतिदिन आयोजित की जा रही कार्तिक कथा वीरवार को भी हुई। कथा सुनने के लिए तीर्थ पर अनेक श्रद्धालु पहुंचे। उपाचार्य महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी महाराज ने बताया कि कार्तिक माह को पवित्र माना जाता है। इसी कारण इस माह में कार्तिक कथा सुनने व भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। कथा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन भी श्रद्धालुओं की ओर से किया गया। संवाद
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