Jhajjar-Bahadurgarh News: भागवत कथा में बाल लीलाओं का वर्णन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:50 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:50 AM IST
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बहादुरगढ़। श्री श्याम प्रेम मंडल समिति की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया। कथा के दौरान माखन चोर लीला, कालिया दमन, चीर हरण और गोवर्धन पूजा के प्रसंग सुनाए गए। कथावाचक ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति, प्रेम और सदाचार का संदेश दिया। छप्पन भोग की झांकी भी सजाई गई, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन होकर कथा का आनंद लिया
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