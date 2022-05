{"_id":"6293e2d98c97ca01c0474322","slug":"man-arrested-with-122-kg-500-grams-of-ganja-in-bahadurgarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़: 122 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ एक गिरफ्तार, गांजा सप्लाई का धंधा करता रहा है आरोपी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 30 May 2022 02:47 AM IST