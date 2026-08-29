Rishikesh News: कबाड़ी की दुकान से चोरी की गई केबल और स्क्रैप बरामद

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संयुक्त टीम की कार्रवाई के बाद कबाड़ी की दुकान संचालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। विद्युत विभाग और पुलिस अब बरामद सामान के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि चोरी की इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। विद्युत विभाग के एसडीओ मदन मोहन बहुगुणा ने बताया कि कबाड़ी की दुकान से काफी सामान बरामद हुआ है। यह पता लगाया जा रहा है कि सामग्री कहां से चोरी की गई। वहीं रानीपोखरी थानाध्यक्ष राजेंद्र खोलिया ने बताया कि फिलहाल विद्युत विभाग की ओर से मामले में तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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जौलीग्रांट। विद्युत विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रानीपोखरी क्षेत्र में एक कबाड़ की दुकान से चोरी की विद्युत केबल, क्लैंप और अन्य स्क्रैप बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि रात के समय बिजली कटौती के दौरान केबल काटकर कबाड़ी को बेची गई थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि केबल और अन्य सामान विद्युत विभाग के किस स्थान से चोरी हुआ।